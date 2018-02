Anatomia di una canzone: Against your will, dei Mamavegas

“È una canzone scritta per il mio matrimonio” dice Matteo Portelli dei Mamavegas, uno degli autori del brano Against your will. “Volevo raccontare alcuni lati oscuri che si possono nascondere in un evento così positivo dal punto di vista simbolico”, aggiunge.

MMM, uscito il 15 dicembre 2017, è il terzo album dei Mamavegas. Il pezzo Against your will è il secondo singolo estratto.

I Mamavegas sono un collettivo di musicisti romani e della provincia di Salerno formato dai fratelli Francesco e Daniele Petrosino, Emanuele Mancini, Matteo Portelli e Andrea Memeo. Gli ultimi dischi che hanno pubblicato sono Arvo (2015) e Hymn for the bad things (2012).