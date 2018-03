Anatomia di una canzone: End of the world with you, dei Calexico

“Sembra di vivere in un’epoca estremista, dal punto di vista politico, sociale e ambientale”, dice Joey Burns dei Calexico, l’autore di End of the world with you. “Volevo parlare di questi argomenti attraverso gli occhi di due giovani innamorati”, aggiunge il musicista.

The thread that keeps us, uscito a gennaio, è il nono album in studio dei Calexico. End of the world with you è il primo singolo estratto dal disco.

I Calexico sono una band statunitense di Tucson, in Arizona. Gli ultimi album che hanno pubblicato sono Carried to dust (2008), Algiers (2012) e Edge of the sun (2015).