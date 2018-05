Annarita Zambrano racconta una scena di Dopo la guerra

“In questa scena abbiamo girato solo con una piccola luce attaccata sopra la videocamera” racconta Annarita Zambrano regista di Dopo la guerra. “Volevo rendere l’oscurità nella quale Viola ricade subito dopo aver passato un bel momento con un ragazzo. Immediatamente i problemi di suo padre riprendono il posto centrale nella sua vita”.

Il film racconta la storia di Marco, ex militante di estrema sinistra condannato per omicidio e fuggito in Francia. Quando il governo italiano ne chiede l’estradizione, decide di scappare con sua figlia Viola.

Annarita Zambrano è una regista e sceneggiatrice italiana. In passato ha diretto Ophelia (2013) e Ma vision du monde (2011).