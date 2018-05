Anatomia di una canzone: Forget to be, di Beatrice Antolini

“Forget to be è uno dei brani più assurdi che abbia mai scritto”, dice Beatrice Antolini, l’autrice della canzone. “In questo brano, come al solito, ho suonato tutti gli strumenti”.

L’AB, uscito a febbraio 2018, è il sesto album di Beatrice Antolini. Il brano Forget to be è il secondo singolo estratto.

Beatrice Antolini è una cantautrice italiana originaria di Macerata. Gli ultimi dischi che ha pubblicato sono Beatitude (2014), Vivid (2013) e BioY (2010). La prossima estate Antolini farà parte della band di Vasco Rossi durante il tour negli stadi.