Anatomia di una canzone: Turbo, di Cosmo

“Ho scritto questa canzone partendo dal campione di un brano registrato in Siria nel 2010” dice Cosmo, l’autore di Turbo. “Il testo fa una riflessione sul fatto che la distrazione e il divertimento spesso sono un modo per rimuovere la durezza della realtà”.

Cosmotronic, uscito a gennaio 2018, è il terzo album in studio di Cosmo. Il brano Turbo è il primo singolo estratto.

Marco Jacopo Bianchi, in arte Cosmo, è un musicista italiano originario di Ivrea. Prima di cominciare la carriera solista, ha fatto parte del gruppo Drink to me. Gli ultimi dischi che ha pubblicato sono L’ultima festa (2016) e Disordine (2013).

Il 25 maggio da Milano partirà il tour estivo di Cosmo, che toccherà diverse parti d’Italia e si concluderà il 26 agosto a Empoli.