Abel e Gordon raccontano una scena di Parigi a piedi nudi

“In questa scena vediamo una specie di clochard che mangia in un ristorante di lusso. Lo hanno fatto sedere in fondo, nel tavolo più nascosto”, dice Dominique Abel, regista e attore di Parigi a piedi nudi. “È una scena emblematica del nostro modo di lavorare. Siamo attori molto fisici, registi della commedia burlesca. Il nostro problema è stato eliminare alcune gag per privilegiarne altre”, aggiunge Fiona Gordon, anche lei regista e attrice del film.

In Parigi a piedi nudi, Fiona (interpretata da Fiona Gordon) è una bibliotecaria che vive in un paesino canadese. Quando una vecchia zia che vive a Parigi scompare misteriosamente, Fiona fa di tutto per provare a ritrovarla. Durante la ricerca incontra Dom (Dominique Abel), un clochard parigino che si innamora di lei e decide di seguirla ovunque.

Fiona Gordon è un’attrice, autrice e regista canadese nata in Australia. Dominique Abel è un attore, autore e regista belga. I loro ultimi film sono La Fée (2011), Rumba (2007) e L’Iceberg (2005), tutti realizzati insieme al regista francese Bruno Romy.