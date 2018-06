Anatomia di una canzone: Shifumi, di Go Dugong

“Questa canzone è nata su un treno” dice Go Dugong, l’autore di Shifumi. “Ascoltando i brani del mio ultimo disco l’ascoltatore si immagina foreste tropicali e spiagge caraibiche, io invece li ho composti mentre dal finestrino vedevo la pianura padana e la nebbia”, aggiunge il musicista.

Curaro, uscito a marzo 2018, è il terzo album in studio di Go Dugong. Il brano Shifumi è stato scritto e registrato insieme al musicista belga Témé Tan. Il video è diretto da Geremia Vinattieri.

Giulio Fonseca, in arte Go Dugong, è un musicista italiano originario di Piacenza e residente a Milano. L’ultimo disco che ha pubblicato è Novanta (2015). Go Dugong è attualmente in tour in giro per l’Italia.