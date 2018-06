Sebastian Hilger racconta una scena di Noi siamo la marea

“Questa è una scena cruciale del film, scopriamo che il protagonista ha un rapporto molto stretto con uno dei bambini scomparsi nel villaggio di Windholm”, dice Sebastian Hilger, regista di Noi siamo la marea. “Non avevamo un programma prestabilito per girare la sequenza, la telecamera segue i passi e le evoluzioni del protagonista. È un momento reale sia per il personaggio sia per l’attore”.

Il film racconta la storia di due giovani ricercatori universitari che partono per una remota località tedesca con lo scopo di risolvere un mistero: quindici anni prima l’oceano è sparito dalla costa di Windholm. Arrivati sul luogo scoprono però che la portata dell’indagine supera qualunque logica razionale.

Sebastian Hilger è un regista tedesco. Ha diretto diversi cortometraggi e il film per la televisione Familie ist kein Wunschkonzert (2017).