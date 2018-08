La risposta di New Orleans alla minaccia degli uragani

“Penso che la Louisiana sia molto importante per il futuro. Le lezioni che impariamo qui ci preparano per le crisi che il resto del mondo dovrà affrontare tra venti o trent’anni”, dice il geologo Alex Kolker nel video della Thomson Reuters Foundation.

L’uragano Katrina, che si è formato il 23 agosto 2005, è stato uno degli uragani atlantici più devastanti nella storia degli Stati Uniti. A New Orleans, in Louisiana, più di 1.800 persone sono morte e circa 800mila case sono state distrutte o danneggiate. Dopo il crollo degli argini che erano stati progettati per contrastare le inondazioni, l’80 per cento della città è stata sommersa dall’acqua. Da allora il comune ha cominciato a sviluppare un nuovo piano per gestire gli allagamenti e proteggere New Orleans dalle inondazioni. “Stiamo cercando di capire perché la Louisiana sta sprofondando e come ricostruire il paesaggio costiero”, spiega Kolker.

Clima ostile è una serie di video della Thomson Reuters Foundation su come gli abitanti dei paesi di tutto il mondo cercano di adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici.