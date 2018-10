Stefano Cravero e Pietro Jona raccontano una scena di Country for old men

“La scena che stiamo vedendo è la lezione di tango di una signora di una certa età con il suo istruttore. Rappresenta bene il documentario perché questa signora non la rivedremo più”, dicono Pietro Jona e Stefano Cravero, registi di Country for old men. “Non volevamo raccontare una storia ma fare un ritratto della comunità dei pensionati americani residenti in Ecuador”.

Il documentario racconta la vita di un gruppo di cittadini statunitensi che dopo la pensione si sono trasferiti a Cotacachi, un piccolo paese dell’Ecuador circondato dalle Ande. Qui possono avere un tenore di vita migliore rispetto a quello che avrebbero negli Stati Uniti dopo la crisi economica.

Stefano Cravero è un regista, sceneggiatore e montatore italiano. Ha diretto il documentario Bandini: tragedia in tre atti (2013). Pietro Jona è un attore e regista italiano. Ha scritto e diretto Ciak sigira! (2004). Country for old men è il primo documentario che hanno diretto insieme.