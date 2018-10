Valeria Golino racconta una scena di Euforia

“In questa scena uno dei due protagonisti, Matteo, incontra un bel ragazzo tedesco in terrazza. Sono a Međugorje, un luogo sacro per molte persone, ma anche severo rispetto all’omosessualità”, dice Valeria Golino, regista di Euforia. “Mi piace questo momento perché racchiude in poco tempo tutti i toni che ho cercato di dare al film”.

Euforia racconta la storia di due fratelli molto diversi tra loro: Matteo (interpretato da Riccardo Scamarcio) è un uomo di successo, dedito a feste e droga; Ettore (Valerio Mastandrea) vive in un paese di provincia e insegna alle scuole medie. Quando a Ettore viene diagnosticato un tumore, Matteo decide di occuparsi del fratello nascondendogli, però, la verità sulla sua malattia.

Valeria Golino è un’attrice e regista italiana. L’ultimo film che ha diretto è Miele (2013).