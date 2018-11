Wolfgang Fischer racconta una scena di Styx

“Girare il film in mezzo all’oceano è stato molto difficile e i colleghi me lo avevano sconsigliato”, dice Wolfgang Fischer, regista di Styx. “Eravamo dieci persone su una piccola barca e spesso avevamo tutti il mal di mare”.

La protagonista del film è una dottoressa che che sta realizzando il sogno di raggiungere da sola in barca a vela l’isola di Ascensione, in pieno oceano Atlantico. Tutto sembra procedere bene fino a quando si imbatte in un peschereccio arenato, pieno di migranti africani in difficoltà.

Wolfgang Fischer è un regista e sceneggiatore austriaco. Ha diretto il film Was du nicht siehst (2009).