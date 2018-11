Anatomia di una canzone: Capricorn no, di Any Other

“Questo brano nasce dal collage di tanti altri piccoli pezzi”, dice Adele Nigro, in arte Any Other, autrice della canzone Capricorn no. “Alla fine ho fatto questa cosa matta di metterli tutti insieme. Per questo Capricorn no suona in modo diverso rispetto agli altri brani del disco”, aggiunge.

Capricorn no è contenuta in Two, geography, il secondo disco di Any Other, pubblicato il 14 settembre dalla 42 Records.

Adele Nigro è una musicista italiana. Il suo progetto Any Other è partito nel 2015 con l’album Silently. quietly. going away.