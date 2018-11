Bonifacio Angius racconta una scena di Ovunque proteggimi

“Ho scelto questa scena perché è il momento in cui il protagonista, Alessandro, capisce che Francesca può essere la sua àncora di salvezza”, dice Bonifacio Angius, regista di Ovunque proteggimi. “Per questo si vuole legare a lei. Forse è convinto di essere innamorato”.

Il film racconta la storia di Alessandro e Francesca. Lui ha 50 anni, suona la chitarra e passa le giornate fra le slot machine e il bancone del bar. Lei ha un bambino che non vede da due mesi e un passato difficile. Si sono conosciuti in ospedale, entrambi ricoverati nel reparto di psichiatria. Quando vengono dimessi iniziano un viaggio on the road per darsi un’altra possibilità.

Bonifacio Angius è un regista e sceneggiatore italiano. Ha diretto Perfidia (2014) e SaGràscia (2010).