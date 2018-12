La montagna stravolta dal petrolio in Basilicata

“La realizzazione dell’impianto Tempa Rossa ha già avuto un impatto fortissimo sul territorio lucano”, dice nel video Giovanna Bellizzi di Mediterraneo no triv. “Un’intera montagna è stata sventrata, con tutte le conseguenze che ne derivano”.

La Basilicata è la più grande riserva petrolifera d’Italia. Il progetto della Total Tempa Rossa, realizzato principalmente nel comune di Corleto Perticara (Potenza), dovrebbe portare all’estrazione di 480 milioni di barili di petrolio. Ma i rischi per l’ambiente e per la salute degli abitanti non sono ancora chiari.

Il video di Luca Manes e Giulio Napolitano.