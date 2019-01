Perché ci sono sempre più incendi in Portogallo

“Oggi tutti sanno cos’è il cambiamento climatico, eppure nessuno si comporta di conseguenza”, dice nel video Fátima Alves, ricercatrice dell’università di Coimbra. “È come se ci fosse una contraddizione tra quello che la gente pensa e quello che fa”.

Nel 2017 il Portogallo ha vissuto la peggiore stagione di incendi boschivi della sua storia, che ha causato 115 morti e danni per un miliardo di euro. Tre elementi hanno contribuito a far diffondere rapidamente le fiamme: nelle aree colpite gli alberi non erano autoctoni (alcune specie erano state sostituite perché poco redditizie); il paese ha problemi di siccità; la temperatura media del clima continua ad aumentare.

Il video della Folha de S. Paulo.