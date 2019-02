Babak Jalali racconta una scena di Land

“Uno dei temi del film riguarda il destino di un nativo americano che perde la vita mentre presta servizio nell’esercito. In che modo il corpo viene riportato nella riserva?”, dice nel video Babak Jalali, regista di Land. “Questa scena è in sostanza un’osservazione. Un’osservazione della distruzione”.

Il film è ambientato nella riserva indiana di Prairie Wolf. La famiglia dei Denetclaw scopre che il figlio minore è morto in combattimento in Afghanistan. Comincia così per loro l’attesa del corpo del ragazzo, che deve essere riportato nella riserva per la sepoltura.

Babak Jalali è un regista e produttore iraniano, cresciuto a Londra. Ha diretto Radio dreams (2016).