Gjorce Stavreski racconta una scena di L’ingrediente segreto

“In questa scena vediamo il protagonista che suo malgrado è diventato un guaritore”, dice Gjorce Stavreski, regista di L’ingrediente segreto. “Il mix di realtà e umorismo surreale raggiunge l’apice, in tutto il film ho cercato di trovare un equilibrio tra questi due opposti”.

Il film è ambientato a Skopje, in Macedonia, e segue la storia di Vele, un meccanico che lavora in un deposito ferroviario e che fatica a comprare le medicine al padre malato di cancro. Quando per caso trova in un vagone un pacchetto di marijuana, lo ruba per fare una torta a suo padre, spacciandola per un nuovo trattamento sperimentale. Presto la voce sui miracolosi poteri curativi di Vele si diffonde e lui all’improvviso si ritrova tra una strana coppia di gangster alla ricerca della droga e i vicini che fanno la coda per reclamare la ricetta della “torta dei miracoli”.

Gjorce Stavreski è un regista e sceneggiatore macedone. I suoi ultimi lavori sono Audition material (2013), Skopje lovers (2011) e At daybreak (2009).