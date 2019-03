Mike Leigh racconta una scena di Peterloo

“Questa scena mostra ciò che è realmente accaduto il giorno del massacro di Peterloo”, dice Mike Leigh, regista di Peterloo. “In questo film ho potuto fare affidamento su attori fantastici, capaci di interpretare persone reali nel modo migliore”.

Il film racconta gli eventi legati al massacro di Peterloo, quando il 16 agosto del 1819 un pacifico raduno per la democrazia a Manchester si trasforma in uno degli episodi più sanguinosi della storia britannica. Oltre 60mila persone vengono attaccate dalle forze governative, molti vengono uccisi e in centinaia restano feriti, dando vita a proteste in tutta la nazione e a nuove repressioni da parte del governo.

Mike Leigh è un regista e sceneggiatore britannico. Gli ultimi film che ha diretto sono Turner (2014) e Another year (2010).