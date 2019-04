Una scena di Butterfly raccontata dai registi

“Il film è la storia di formazione della pugile Irma Testa, in lotta per trovare un posto nel mondo”, dicono nel video Alessandro Cassigoli e Casey e Kauffman, registi di Butterfly. “In questa scena la protagonista e la madre parlano in dialetto: era fondamentale restituire allo spettatore la naturalezza di quei momenti”.

Il documentario racconta le vicende della giovane campionessa di boxe Irma Testa, la prima italiana a partecipare alle Olimpiadi nel 2016. Dopo la delusione ai giochi di Rio, la ragazza appena diciottenne si trova a ripensare alle proprie scelte e a meditare di lasciare il pugilato.

Alessandro Cassigoli è un regista e sceneggiatore italiano. Ha diretto The things we keep (2015). Casey Kauffman è un regista e giornalista americano.