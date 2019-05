Putin non è amato da tutti i nazionalisti europei

Molti populisti di destra d’Europa vorrebbero stringere un rapporto privilegiato con la Russia, chiedendo la cancellazione delle sanzioni imposte dall’Unione per l’annessione della Crimea e il conflitto in Ucraina. Altri invece sono molto critici nei confronti di Putin. Intanto Mosca spera che l’Unione si indebolisca per aumentare la propria influenza in Europa.

Il terzo di una serie di video sulle ragioni per cui le forze nazionaliste non possono formare una coalizione in Europa.