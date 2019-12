Céline Sciamma racconta una scena di Ritratto della giovane in fiamme

“In questa scena per la prima volta la pittrice incontra la modella che dovrà ritrarre in segreto”, dice nel video Céline Sciamma, regista di Ritratto della giovane in fiamme. “È una coreografia della suspense che ci racconta come riscoprire un volto nel cinema”.

Il film è ambientato alla fine del diciottesimo secolo e racconta la storia di Marianne (interpretata da Noémie Merlant), una giovane pittrice che deve realizzare il ritratto di matrimonio di Héloïse (Adèle Haenel). Se il dipinto piacerà al futuro marito, Héloïse e sua madre (Valeria Golino), si trasferiranno a Milano per concretizzare le nozze. Ma Héloïse si rifiuta di posare, quindi Marianne viene assunta per dipingerla in segreto. Dopo alcune incomprensioni, tra le due donne nasce l’amore.

Céline Sciamma è una regista e sceneggiatrice francese. Gli ultimi film che ha diretto sono Diamante nero (2014) e Tomboy (2011). Ritratto della giovane in fiamme ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura al festival di Cannes e all’European film awards (Efa).