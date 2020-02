Come i fondi pensione alimentano la crisi climatica

Se hai un fondo pensione c’è un’alta probabilità che i tuoi soldi contribuiscano al riscaldamento globale. Le società che gestiscono questi fondi, con miliardi di euro a disposizione, hanno un ruolo fondamentale nei mercati finanziari e spesso investono in compagnie del settore dei combustibili fossili, che garantiscono un buon ricavo senza rischi eccessivi.

In un momento in cui sempre più persone credono che sia necessario agire al più presto per fermare la crisi ambientale, è giusto chiedersi come mai i fondi pensione continuano a investire in aziende che commerciano in petrolio, gas e carbone. E cosa si può fare per controllare come vengono impiegati i soldi dei contribuenti.

Il video della Thomson Reuters Foundation.