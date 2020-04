Con l’aumento dei contagi da Covid-19, i governi di tutto il mondo stanno adottando misure sempre più stringenti per monitorare l’epidemia. Molti paesi hanno introdotto limitazioni alla mobilità e rafforzato la sorveglianza digitale. Alcune nazioni, come l’India e la Malesia, ne hanno approfittato per limitare la libertà di espressione. “In un momento di crisi stiamo prendendo decisioni politiche e sociali che non hanno alcun legame con la crisi in sé stessa e che in futuro potremmo rimpiangere”, spiega nel video Martin Tisné, direttore esecutivo dell’organizzazione Luminate.

Da secoli i governi di tutto il mondo usano poteri straordinari in situazioni di crisi. Ma non sempre le misure eccezionali introdotte vengono cancellate dopo aver superato l’emergenza. Il video della Thomson Reuters Foundation.