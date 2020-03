Negli ultimi giorni l’aumento delle persone contagiate dal nuovo coronavirus in tutto il mondo ha fatto crescere anche il livello di allarme di governi e cittadini, e di conseguenza le richieste di adottare misure severe ed efficaci per frenare l’epidemia. Dall’Italia a Israele passando per gli Stati Uniti, tra le proposte c’è quella di usare in modo più esteso e invasivo gli strumenti tecnologici a disposizione, in particolare quelli che consentono di tracciare gli spostamenti delle persone.

Questi strumenti, sostengono sempre più persone in vari paesi, possono essere usati per due scopi: da un lato per localizzare il prima possibile le persone contagiate e quelle che sono state a contatto con loro, cosa che consentirebbe di spezzare la catena dei contagi e ridurre il numero dei morti; dall’altro lato servirebbero a individuare le persone che non rispettano le norme sul distanziamento sociale, come quelle adottate negli ultimi giorni dall’Italia, funzionando da deterrente.

Gli esempi più citati sono quelli della Cina, dove il governo ha sfruttato i suoi sistemi di sorveglianza di massa per individuare le persone contagiate o a rischio di contagio (servendosi in particolare dei sistemi di riconoscimento facciale e dell’app WeChat), e soprattutto della Corea del Sud, che come l’Italia ha dovuto affrontare un’accelerazione del contagio, ma al contrario del nostro paese è riuscito a bloccarlo e a limitare i decessi. Questo risultato, secondo le autorità di Seoul, sarebbe stato ottenuto grazie a una doppia strategia: test condotti a tappeto, anche sulle persone che non mostravano sintomi, e tracciamento dei contagiati incrociando i dati delle reti cellulari, dei gps, delle carte di credito e delle telecamere di sorveglianza. Non è ancora chiaro fino a che punto questo sistema di tracciamento sia stato decisivo per arginare l’epidemia (in realtà non siamo nemmeno sicuri che in quei paesi la diffusione del virus sia stata fermata definitivamente), ma molti politici ed esperti occidentali citano spesso i casi di Cina e Corea del Sud come modello da seguire.

Da Bin Laden al virus

A cominciare dagli Stati Uniti. Il 10 marzo un gruppo di imprenditori del settore tecnologico, programmatori e dirigenti sanitari ha pubblicato una lettera aperta in cui chiedeva alle aziende tecnologiche di fare di più per combattere il virus e sosteneva che il modello usato da Cina e Corea del Sud è esportabile “ovunque”. Il loro appello in realtà era già superato. Fin dall’inizio dell’emergenza l’amministrazione Trump è in contatto con Facebook, Google e altre aziende per creare dei sistemi di tracciamento usando i dati degli smartphone degli americani. E negli ultimi giorni, mentre il numero di contagiati cresce in modo esponenziale, le agenzie governative hanno cominciato a usare o a prendere in considerazione una serie di tecnologie di tracciamento e sorveglianza. “Tra questi progetti c’è di tutto”, spiega il Wall Street Journal, “dai sistemi che permettono di monitorare la posizione delle persone attraverso i telefoni alle tecnologie di riconoscimento facciale, che possono analizzare immagini per capire chi è venuto a contatto con una persona che è risultata positiva”.

A guidare la ricerca in questo campo sono i soliti colossi della Silicon valley, come Google, Facebook e Amazon, che collaborano con la Casa Bianca, ma dietro di loro sgomitano decine di aziende più piccole che sperano di vendere i loro programmi alle autorità sanitarie e alle amministrazioni statali e locali. La Palantir, un’azienda che a quanto pare avrebbe fornito supporto alle forze statunitensi per catturare Osama bin Laden nel 2011, sta collaborando con i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie statunitensi (Cdc, la massima autorità sanitaria del paese) per monitorare il contagio. In ballo c’è anche la Clearview, un’azienda che opera nel settore del riconoscimento facciale e di cui si è discusso di recente negli Stati Uniti perché collabora con alcuni dipartimenti di polizia. L’azienda è in trattative con alcune agenzie statali per un software che permetterebbe di seguire le persone contagiate.