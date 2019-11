Ecco come e perché Google raccoglie tutti i nostri dati sanitari

L’estate dopo l’università, sono ritornato a casa per occuparmi di mio nonno vedovo. Parte del mio lavoro consisteva nel gestire i suoi medicinali. A ottant’anni , stava cominciando a essere a rischio caduta e spesso si lamentava di essere intontito dai farmaci che gli erano stati prescritti. Ma riuscire a parlare con qualcuno al telefono era faticosissimo, e le leggi sulla privacy impedivano ai dipendenti dei numeri verdi farmaceutici di rispondere ad alcune delle mie domande sugli effetti collaterali.

E così ho chiesto a Google. Seduto davanti al mio computer portatile digitavo nella barra di ricerca parole incomprensibili, come metocarbamolo o meloxicam, insieme ai miei interrogativi. Provoca giramenti di testa? Si può assumere a stomaco vuoto? Si può mescolare con altre medicine? Che ne è di caffeina o alcol? Avevo 24 anni, ero sopraffatto e usavo un motore di ricerca come comitato medico per avere consigli d’emergenza.

Nei sei anni trascorsi da allora, Google è passata dall’essere un semplice libro di consultazione digitale a un attore multimiliardario del settore sanitario, con il potenziale di mettere insieme dati medici e di ricerca in una miriade di nuovi e inquietanti modi. Il 1 novembre ha annunciato l’acquisizione, per 2,1 miliardi di dollari, dell’azienda produttrice di rilevatori indossabili Fitbit. E così, all’improvviso, la società che aveva registrato tutte le nostre ricerche notturne su farmaci e sintomi poteva potenzialmente accedere ai nostri battiti cardiaci e contapassi. Gli utenti hanno immediatamente espresso la loro preoccupazione sul fatto che Google combini dati sulla salute con la notevole massa d’informazioni che conserva a proposito dei suoi utenti.

Vuoto normativo

Google ha assicurato ai suoi critici che seguirà tutte le relative leggi sulla privacy, ma la discussione sul rispetto della normativa non ha fatto altro che distrarre l’attenzione pubblica dallo strano futuro che va delineandosi. Nel suo avventurarsi sempre di più nel campo della sanità, Google sta ammassando una grande quantità di dati sulle nostre abitudini d’acquisto, sui farmaci che usiamo e su dove viviamo, e ci sono poche norme a regolamentare il modo in cui usa questi dati.

L’acquisizione di Fitbit appare poca cosa rispetto alla notizia dell’ultima impresa dell’azienda. The Wall Street Journal ha riferito che Google avrebbe segretamente raccolto “decine di milioni” di cartelle cliniche – con tanto di nomi di pazienti, risultati di laboratorio, diagnosi, ricoveri e prescrizioni di farmaci – provenienti da oltre 2.600 ospedali, nel quadro di un progetto di apprendimento automatico dal nome in codice di Nightingale. Citando alcuni documenti interni, il quotidiano ha affermato che Google, in collaborazione con Ascension, un fornitore di servizi sanitari attivo in venti stati, stava progettando di costruire uno strumento di ricerca per i professionisti medici che utilizzerebbe algoritmi elaborati grazie all’apprendimento automatico per processare dati e fornire suggerimenti su prescrizioni, diagnosi e perfino i nomi dei medici a cui un paziente dovrebbe, o non dovrebbe più, rivolgersi.

Né i pazienti coinvolti né i dottori di Ascension erano stati informati del progetto, riferisce il Wall Street Journal. Ma anche in questo caso tutte le parti coinvolte hanno affermato che il progetto non viola le disposizione contenute nell’Hipaa (Health insurance portability and accountability act), il pacchetto di normative sulla privacy che protegge i dati dei pazienti. A una mia richiesta di chiarimenti, sia Google sia Ascension hanno fatto riferimento ai recenti post sull’argomento pubblicati sui loro blog. “Tutto il lavoro di Google con Ascension rispetta tutte le normative del settore (Hipaa compreso) a proposito dei dati dei pazienti, ed è sottoposto a una stretta sorveglianza per quanto riguarda la privacy, la sicurezza e l’uso dei dati”, è scritto nel post di Google.