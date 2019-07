La tua faccia non ti appartiene più

A maggio, i repubblicani e i democratici della commissione di sorveglianza e riforma del congresso hanno ascoltato ore di testimonianze dalle quali è emerso che i sistemi di riconoscimento facciale non regolamentati stanno già schedando i manifestanti , modificando il sistema penale e aggravando i pregiudizi razziali . Fatto sorprendente, hanno deciso di collaborare per regolamentare il fenomeno.

È stato detto che il nostro viso non è più solo il nostro viso. Durante una partita potrà essere una moneta , usata per comprare del cibo allo stadio. In un centro commerciale è un registro , che informa i commercianti su cosa abbiamo comprato in passato, sia online sia di persona, e sulle nostre preferenze d’acquisto. In una manifestazione, è l’elenco delle volte in cui siamo stati arrestati. All’obitorio, permette alle autorità d’identificare il nostro corpo.

A giugno la Axon, principale produttore di telecamere corporali, ha recepito la proposta del suo comitato etico di non dotare i propri dispositivi di tecnologie per riconoscimento facciale (almeno nel prossimo futuro). Lo scorso anno il presidente della Microsoft Brad Smith aveva invitato i governi a “adottare leggi che regolamentino questa tecnologia”. A giugno il direttore responsabile dei servizi web di Amazon, Andy Jassy, si è fatto a sua volta portatore di questa posizione, paragonando la tecnologia di riconoscimento facciale a un coltello . La sua immagine è meno drammatica della metafora dei rifiuti nucleari e del plutonio usata dalle voci più critiche , ma il suo messaggio – che viene da un dirigente di una delle più potenti aziende di riconoscimento facciale – è chiaro: questa è roba pericolosa.

Il rischio di subire un uso improprio è alto, soprattutto per le persone non bianche

Ma alcuni esperti della privacy ritengono che le aziende abbiano anche altre finalità. Evan Selinger, professore di filosofia al Rochester institute of technology, accusa la Microsoft e Amazon di voler “annacquare le motivazioni” a favore di un’imponente regolamentazione. Secondo lui le aziende stanno facendo pressioni per una regolamentazione al livello federale, perché le leggi nazionali sono solitamente scritte per diventare una base di partenza, non una limitazione. E hanno meno possibilità, rispetto alle regolamentazioni nate a livello locale, di prevedere delle limitazioni all’uso che le aziende private possono fare della tecnologia.

“Le regole federali non impediscono una successiva regolamentazione forte a livello locale”, spiega Selinger. “Ma tendono a far credere che la missione sia compiuta e fanno apparire come estremiste le persone che vogliono ottenere qualcosa di più rispetto al livello federale”. Avere come obiettivo il raggiungimento di un accordo bipartisan, e non una regolamentazione più decisa, può “togliere il vento in poppa a una legislazione locale, scoraggiando le persone e convincendole che sia già stato ottenuto un risultato significativo”, dice Selinger.

Senza una regolamentazione il rischio di un uso improprio della tecnologia di riconoscimento facciale è alto, soprattuto per le persone non bianche. Nel 2016 il ricercatore del Massachusetts institute of technology (Mit) Joy Buolamwini ha pubblicato una ricerca nella quale mostra che la tecnologia funziona meglio sugli uomini di pelle chiara che su quelli di pelle scura. I risultati peggiori sono sulle donne nere.

Scoraggiare il dissenso

Quando l’American civil liberties union (Aclu) ha confrontato i politici del congresso con alcune persone presenti in un database criminale, il software Rekognition di Amazon ha fatto confusione con i deputati neri più spesso che con quelli bianchi, anche se questi sono molto più numerosi.

Tra questi c’erano il presidente della camera Elijah Cumming, un nativo di Baltimora il cui viso è stato scannerizzato anche nel 2015, durante una manifestazione in memoria di Freddie Gray, l’adolescente nero, disarmato, morto per una ferita alla spina dorsale mentre era in stato di fermo di polizia. Il dipartimento di polizia di Baltimora ha usato il riconoscimento facciale per identificare i manifestanti e colpire alcuni di loro con mandati di cattura.