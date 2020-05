A causa delle misure prese in molti paesi del mondo per contenere la pandemia da covid-19, ci aspetta una recessione economica storica, dopo decenni di crescita quasi continua. Secondo il Fondo monetario internazionale (Fmi), il Pil mondiale scenderà di circa il 3 per cento.

Questa crisi economica è senza precedenti perché gli effetti dell’isolamento hanno colpito allo stesso tempo la domanda e l’offerta. Se da una parte molte imprese sono state costrette a chiudere o a ridurre le loro attività, dall’altra la popolazione tende a risparmiare e a consumare meno, perché considera il futuro incerto. Cosa possono fare i governi per uscire da questa crisi? Ad oggi, per limitare i danni, la strategia più utile sembra quella di sostenere la domanda. Una scelta che, però, potrebbe causare l’aumento dell’inflazione e del debito pubblico degli stati.

Il video di Le Monde.