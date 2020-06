Con l’allentamento del lockdown in molti paesi e la ripresa degli spostamenti, anche i cieli cominciano a ripopolarsi. Ed entro la fine del decennio potrebbero esserlo molto di più. Alcuni innovatori e imprenditori del settore scommettono che presto in aria ci saranno droni senza pilota per le consegne dei pacchi, taxi volanti, motociclette fluttuanti e altri apparecchi che non possiamo ancora immaginare. Il video del Financial Times prova a capire come cambierà il traffico aereo nelle nostre città nei prossimi anni.