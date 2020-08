“Fin dall’infanzia ho sempre sperato di entrare nelle forze armate degli Stati Uniti. Ma purtroppo non ne ho la possibilità”, dice nel video Nic Talbott.

In passato molte persone transgender hanno servito nell’esercito statunitense, ma i loro diritti non erano protetti e in molti nascondevano la propria identità. Nel 2016 l’amministrazione Obama ha introdotto nuove regole che hanno cambiato le cose.

Un anno dopo, Donald Trump ha annunciato con una serie di tweet una nuova politica che non permette a “individui transgender di prestare qualsiasi servizio nelle forze armate degli Stati Uniti”. Nic Talbott è uno degli otto querelanti in una causa contro il divieto imposto dal presidente. Questa è la sua storia.

Il video della Thomson Reuters Foundation.