“Girare la scena che state vedendo è stata un’esperienza fantastica”, dice nel video Christian Petzold, regista di Undine - Un amore per sempre. “È stato bellissimo provare questa sensazione di danza sottomarina senza dialoghi”.

Il film racconta la storia di Undine, che lavora come storica in un museo di Berlino. La donna è appena stata lasciata da Johannes, che le aveva promesso amore eterno. All’improvviso nella sua vita compare il subacqueo Christoph, e Undine deve affrontare la nuova relazione cercando di capire come liberarsi del peso della precedente.

Christian Petzold è un regista e sceneggiatore tedesco, che ha lavorato sia per il cinema sia per la televisione. Ha realizzato una decina di film, alcuni dei quali usciti anche nelle sale italiane, come La donna dello scrittore (2018) o Il segreto del suo volto (2014).