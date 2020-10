“In questa scena ci troviamo nell’appartamento delle sorelle nella seconda fase della loro vita”, dice nel video Emma Dante, regista di Le sorelle Macaluso. “Abbiamo girato la scena in due stanze contigue e per legare i due ambienti ho chiesto alle attrici di continuare a recitare anche se non erano riprese”.

Il film racconta l’infanzia, l’età adulta e la vecchiaia di cinque sorelle nate e cresciute in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina della periferia di Palermo. Una casa che porta i segni del tempo come chi ci è cresciuto e chi ancora ci abita.

Emma Dante è un’attrice, regista e drammaturga italiana. Nata a Palermo, ha lavorato soprattuto in teatro, scrivendo e dirigendo decine di spettacoli e opere liriche. Ha scritto romanzi e favole. L’altro lungometraggio che ha diretto è Via Castellana Bandiera (2013).