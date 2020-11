Ambienti chiusi, aria aperta, uso della mascherina, distanza, aria condizionata: molte ricerche scientifiche stanno cercando di capire quali sono i contesti più favorevoli alla diffusione del nuovo coronavirus. Uno studio pubblicato nel settembre del 2020 sulla rivista Jama Internal Medicine ha esaminato i casi di contagio durante un seminario buddista a Ningbo, in Cina.

I partecipanti all’evento sono arrivati in pullman, si sono radunati all’aperto e poi hanno pranzato insieme in un luogo chiuso. Chi è stato infettato e come si è trasmesso il virus? Rispondere a questa domanda è essenziale perché l’identificazione e la gestione dei luoghi ad alto rischio è uno dei punti principali per contenere l’epidemia.

