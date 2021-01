Gli Stati Uniti devono gestire da anni un’altra grave crisi sanitaria: quella causata dall’assunzione di massa di oppioidi. In Ohio, uno degli stati più colpiti, ogni tre ore una persona muore di overdose di farmaci o sostanze a base di oppioidi e, durante la pandemia da covid-19, c’è chi ha denunciato un aumento dei casi del 50 per cento.

Nel tentativo di ridurre il danno, l’Ohio ha creato un programma di pronto intervento in cui gli ex consumatori sono pagati dal governo locale per aiutare e sostenere le persone che vogliono liberarsi dalla dipendenza.

Questo video è il quinto episodio di Stato alterato, una serie del giornale brasiliano Folha de S.Paulo sugli effetti delle politiche sulle droghe nel mondo.