Dalle elezioni presidenziali statunitensi alla pandemia da covid-19, sui social network sono sempre di più i programmi automatici, chiamati “bot”, che influenzano e polarizzano l’opinione pubblica su temi di importanza globale.

I bot, sempre più sofisticati e più difficili da distinguere dalle persone reali, vengono spesso usati per manipolare i dibattiti e per diffondere notizie false. Ma come sono nati e quali regole si possono applicare per proteggere la democrazia?

Il video della Thomson Reuters Foundation.