Il giornalista del New York Times Alexander Stockton è andato in una delle zone con il più basso tasso di vaccinazione degli Stati Uniti, l’altopiano di Ozark, nel centro del paese. Qui i casi di covid-19 sono in forte aumento, ma la maggior parte degli abitanti continua a essere esitante o scettica e a rifiutare il vaccino. Con conseguenze molto gravi.

Il video del New York Times.