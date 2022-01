I non-fungible token, o nft, sono dei certificati di autenticità digitale che rappresentano una nuova frontiera per l’arte. Attraverso la blockchain, ovvero un registro digitale di dati che non può essere modificato, stabiliscono l’unicità e la proprietà di un’opera online, di per sé riproducibile da tutti e all’infinito.

Il mercato degli nft è in crescita (nel terzo trimestre del 2021 valeva 10,7 miliardi di dollari) e sembra garantire agli artisti guadagni più stabili rispetto al passato. Ma non è immune dalla speculazione e dai rischi di un crollo.

Il video del Financial Times.