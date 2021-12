Alex Masmej idolatrava Steve Jobs. Sulla sua maglietta preferita c’erano le mele che hanno cambiato il mondo: quella di Adamo, quella di Isaac (Newton) e quella di Steve. Sognava di trasferirsi nella Silicon valley, in California, per creare la sua azienda, ma non aveva i soldi per farlo. Nell’aprile 2020, mentre il mondo era colpito dalla pandemia di covid-19, Masmej si è trovato bloccato nella sua città natale, Parigi.

Così ha fatto qualcosa che poche persone di 23 anni avrebbero pensato di fare: si è tokenizzato. Ha creato, cioè, uno strumento finanziario noto come token sociale – una forma di criptovaluta il cui valore ruota intorno a una persona – per vendere azioni di sé stesso. I possessori di $Alex avrebbero ricevuto il 15 per cento del reddito di Masmej nei tre anni successivi con un tetto massimo di centomila dollari complessivi. Avrebbero anche potuto scambiare token per ottenere privilegi speciali: con diecimila $Alex avevi un retweet di Masmej su Twitter; con ventimila $Alex una conversazione a tu per tu con lui; con trentamila $Alex eri presentato a qualcuno nella sua rete. In cinque giorni Masmej ha raccolto 20.092 dollari, abbastanza per attraversare l’Atlantico e arrivare a San Francisco, dove ha lanciato la sua start-up.

Lavoro come investitore nella Silicon valley, e ho incontrato Masmej a San Francisco. Quando mi ha raccontato la sua storia, sono rimasto colpito dal senso del suo percorso in California. Piuttosto che prendere in prestito denaro da investitori, amici o familiari, Masmej ha generato lui stesso l’investimento.

Ripensare le vecchie norme

Il fatto può sembrare distopico ad alcuni, come la trama di un episodio di Black mirror. Ma i token sociali rientrano in un fenomeno più ampio e fondamentalmente positivo: tutti stanno diventando investitori. Nel tempo la ricchezza si è accumulata tra pochi eletti – la classe degli investitori – mentre il resto degli Stati Uniti mette in affitto il proprio tempo come lavoratore dipendente o a ore. Solo uno statunitense su due è a contatto con il mercato azionario, e questa esposizione è determinata dal reddito: all’interno del 20 per cento più povero delle famiglie, solo il 15 per cento ha delle azioni. Diversamente dal 92 per cento delle famiglie che appartengono al 10 per cento più ricco.

Ma le mosse di Masmej e di altri come lui sono indice di un cambiamento. Una parte sempre più ampia del mondo si sta finanziarizzando, il che permette alle persone d’investire non solo in aziende o titoli di stato, ma anche in arte, oggetti da collezione e celebrità. Simili mutazioni nella cultura e nella tecnologia stanno creando un nuovo paradigma. Le regole su come creiamo e conserviamo il valore economico vengono riscritte, aprendo nuove strade a un tipo di creazione di ricchezza che prima era limitata a pochi eletti.