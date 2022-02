Fondata da Jeff Bezos nel 1994, Amazon è la più potente piattaforma mondiale di commercio online fuori dalla Cina. Il suo giro d’affari è in crescita costante da venticinque anni. Possiede una piattaforma di streaming e i suoi magazzini sono gestiti da robot. È stata spesso criticata per le condizioni di lavoro dei suoi dipendenti, che sono 1,5 milioni.

Ma il commercio online non è l’attività più redditizia di Amazon. La maggior parte dei profitti dell’azienda derivano dai suoi server, che consentono il funzionamento di aziende come Netflix e Twitch, ma anche di istituzioni come la Bbc e la Cia.

Il video di Le Monde.