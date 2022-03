“La pandemia di covid-19 ha aperto le porte a una radicale riforma dell’economia”, spiega nel video Martin Sandbu del Financial Times. Tra i modi per ripensare l’economia c’è l’introduzione del reddito di base universale: un regolare trasferimento di denaro da parte dello stato, verso tutti e senza vicoli. È diverso dal reddito di cittadinanza introdotto in Italia nel 2019, perché quest’ultimo è una forma di sussidio per disoccupati o inoccupati e non un reddito vero e proprio rivolto a tutta la popolazione.

Il reddito di base universale potrebbe rafforzare il welfare, garantire maggiore sicurezza ai più poveri e creare opportunità per tutti. Ma i critici, soprattutto conservatori, sono scettici sulla sua efficacia e lo ritengono un disincentivo al lavoro.

Il video del Financial Times.