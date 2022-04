La guerra in Ucraina ha reso di nuovo centrale il ruolo della radio. Attraverso la radio, infatti, è possibile intercettare le conversazioni dei soldati russi, che spesso usano segnali non crittati per le loro comunicazioni. Inoltre emittenti come la Bbc hanno ricominciato a mandare in onda i propri programmi d’informazione con le onde corte, per aggirare la censura. Infine c’è il caso delle number station: delle stazioni, retaggio della guerra fredda, che trasmettono misteriose sequenze di numeri, apparentemente incomprensibili, e che sembrano tornate in voga in questo conflitto.

Nel video il Financial Times spiega come l’andamento della guerra può dipendere anche da quello che succede sulle onde elettromagnetiche. Il video.