“In questa scena Don Chisciotte e Sancho Panza sono alla fine del loro viaggio”, spiega Giovanna Taviani, regista di Cùntami. “Il dialogo tra i due racchiude il senso dell’opera: il viaggio finisce, ma la vita continua”.

Il film racconta di un gruppo di uomini che girano la Sicilia alla ricerca di un qualcosa che sembra scomparso per sempre: i narratori orali. Lo scopo del viaggio è raccontare l’isola attraverso le sue storie popolari, quelle dei novellatori e dei cantastorie. Cúntami è distribuito da Cloud 9 e sono previste alcune proiezioni in giro per l’Italia (tra le altre date il 30 maggio a Roma e il 13 giugno a Milano).

Giovanna Taviani è una regista e saggista italiana. Ha diretto i film Fughe e approdi (2010) e Ritorni (2005).