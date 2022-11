“I protagonisti sono quattro adolescenti del Delta del Po”, dicono Francesca Sironi e Alberto Gottardo, registi di Fortuna granda. “Qui vediamo Gioele, uno dei protagonisti, che si allontana dalla fabbrica dove sta facendo lo stage e va verso casa”. Il documentario racconta la vita di un gruppo di sedicenni che va a scuola e lavora, in un paese che vive grazie alla pesca delle vongole, da cui i ragazzi non vogliono andare via.

I due autori hanno realizzato insieme anche il reportage video Lodi primo soccorso.