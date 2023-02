Il 24 febbraio 2022 la Russia ha invaso l’Ucraina e in molti prevedevano una rapida vittoria dell’esercito di Vladimir Putin: in meno di una settimana i blindati russi erano già arrivati a quaranta chilometri dalla capitale Kiev. Poi le cose sono cambiate. Un anno dopo la situazione sul fronte è in stallo e i soldati ucraini hanno riconquistato gran parte dei territori occupati dai russi nei primi mesi di guerra. Come è stato possibile?

Il video di Le Monde ripercorre le principali fasi del conflitto e spiega come, grazie alle armi consegnate dall’occidente e all’uso di nuove tecnologie, oltre alla volontà di difendere il proprio paese, l’esercito ucraino ha resistito agli invasori russi per un anno.