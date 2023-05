L’uso di droni da combattimento, senza equipaggio, è diventato comune sui campi di battaglia. Mosca li ha usati per terrorizzare i civili e colpire le infrastrutture in Ucraina e Kiev per la ricognizione e la sorveglianza, oltre che per attaccare le truppe russe.

Il video del Guardian spiega che ci sono altri “robot killer” usati dagli eserciti. E che il loro uso, grazie ai progressi della robotica mobile e all’intelligenza artificiale, sta cambiando la guerra moderna. Perfino le principali aziende del settore e le Nazioni Unite hanno lanciato l’allarme e chiesto maggiori restrizioni nell’uso di queste nuove armi.