In Africa gli avvoltoi sono diminuiti del 90 per cento in cinquant’anni. La maggior parte di questi uccelli viene uccisa involontariamente dagli esseri umani, che avvelenano le carcasse degli animali per tenere lontani i predatori, come le iene e i leoni, che sempre più spesso si avvicinano al bestiame.

Ma gli avvoltoi svolgono un ruolo essenziale per la salute delle persone, perché ripulendo le carcasse evitano il proliferare delle malattie. Inoltre la loro assenza produce gravi conseguenze per l’ambiente e l’ecosistema.

Il video del Guardian.