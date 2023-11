Il 6 novembre Donald Trump ha testimoniato in un tribunale di New York, negli Stati Uniti, su un’accusa per frode che rischia di mandare in rovina il suo impero immobiliare. Ma nonostante i vari processi che deve affrontare, l’ex presidente statunitense rimane il candidato favorito per le primarie repubblicane in vista delle elezioni presidenziali del 2024.

I giornalisti del Guardian sono andati in South Carolina, uno stato del sud tradizionalmente conservatore, in cui c’è una spaccatura tra i fedelissimi di Trump e i repubblicani più moderati, che non si riconoscono più nel loro partito. Il video.