Il 6 novembre Donald Trump, 77 anni, ha testimoniato sotto giuramento a New York in un processo civile per frode che minaccia il suo impero immobiliare. L’ex presidente statunitense, che punta a tornare alla Casa Bianca, si è più volte scontrato con il giudice Arthur Engoron e con Letitia James, procuratrice dello stato di New York, che porta avanti l’accusa.

L’udienza, durata quasi quattro ore, si è svolta in un’aula gremita del tribunale di Manhattan.

Accusato di aver gonfiato il valore dei suoi beni immobiliari, tra cui la Trump Tower di New York, Trump ha negato qualunque frode e ha moltiplicato le invettive.

I toni si sono alzati quando ha definito James una “politica di basso livello”, e il giudice Arthur Engoron un “magistrato ostile”.

“È una caccia alle streghe”, ha affermato Trump, dicendosi vittima di un “complotto giudiziario degno di paesi del terzo mondo e repubbliche delle banane”.

Engoron ha cercato più volte di riportare l’ordine. “Non siamo a un raduno politico”, ha avvertito. Nelle settimane scorse il giudice aveva inflitto due multe a Trump, di cinquemila e diecimila dollari, per aver violato l’ordine di non parlare del personale del tribunale.