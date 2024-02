Dopo essere spariti per quasi un secolo, i lupi sono tornati sulle Alpi. È una buona notizia per la biodiversità europea, ma la concentrazione di branchi in alcune aree è diventata un pericolo, soprattutto per il bestiame. Dal Veneto al Trentino-Alto Adige, si è aperto un dibattito tra chi li considera una minaccia e chi invece crede che bisogna imparare a convivere con questi animali.