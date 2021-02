Per decenni la caccia ai lupi ha diviso partiti politici, famiglie e comunità della Norvegia, e attirato le critiche degli ambientalisti di tutto il mondo. Ogni anno il governo stabilisce se sarà permesso l’abbattimento di un certo numero di esemplari, una decisione che accende sempre un animato dibattito tra favorevoli e contrari.

Con un viaggio nelle remote e gelide comunità del paese, il film del documentarista norvegese Kyrre Lien, pubblicato dal Guardian, segue i protagonisti di questa vicenda nel loro paesaggio innevato: da una parte i cacciatori che aspettano di sapere se la loro caccia annuale sarà consentita, dall’altra gli ambientalisti che si preparano al peggio. Tra minacce e rabbia su entrambi i fronti, il documentario mostra cosa è in gioco per loro, e anche per il mondo intero.